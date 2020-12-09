Реконструкцией воронежского аэропорта займется компания из Саранска

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Реконструкцией аэропортового комплекса «Чертовицкое» в Воронеже займется компания из Мордовии. Саранское ООО «Русстройком» победило в недавнем аукционе по поиску подрядчика. Это следует из материалов закупки.

Стартовая цена контракта была равна 482,4 млн рублей. Компания во время торгов «упала» и попросила за свои услуги 472,78 млн рублей.

Второй участник – самарское ООО Строительно-монтажный трест «Электрощит» – готово было провести реставрацию за чуть большую сумму – 475,2 млн рублей.

Согласно техническому заданию, на эти деньги подрядчик должен будет удлинить взлетно-посадочную полосу. На это должно быть потрачено не менее 276,8 млн рублей. А также установить светосигнальное оборудование за 33,9 млн рублей. Кроме того, контрактом оговорено строительство патрульной дороги за 31,1 млн рублей и установка периметрового ограждения за 23,6 млн рублей.

Помимо этого, победитель аукциона должен выполнить подготовительные и пусконаладочные работы, установить водосточно-дренажную сеть, кабельные переходы и выполнить компенсационное лесовосстановление. На резервные работы выделено 6 млн рублей.

Средства будут выделены из федерального бюджета. Подрядчику необходимо выполнить все работы до 30 сентября 2022 года.

Напомним, после реконструкции воронежский аэропорт сможет обслуживать до 2 млн пассажиров в год.