Под Воронежем осужден похититель мотоциклов

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Борисоглебском суде вынесли приговор 29-летнему жителю села Богана, который обвинялся в двух кражах мотоциклов и разбойном нападении. Он осужден на 3,5 года исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в суде 9 декабря.

Как установлено судом, первое свое преступление мужчина совершил в конце июля 2018 года. Вечером, находясь в изрядном подпитии, он зашел во двор одного из домов по улице Гражданской села Богана и украл мотоцикл «OMAKS» стоимостью 31430 рублей.

Спустя год, в конце мая 2019 года, уже в дневное время также накачавшись алкоголем украл из сарая на улице Советской кроссовый мотоцикл IRBISTTR 250 стоимостью 35000 рублей.

А в начале января 2020 года днем приехал с приятелями к одному из местных жителей, занимающемуся скупкой цветмета. Поскольку компании была пьяна, завязалась ссора. Хозяин отказался принимать лом. Тогда злоумышленник, угрожая ему, украл блок двигателя от старой «шестерки», хранившийся во дворе, и увез его в автомобиле в неизвестном направлении.

Полиция возбудила уголовный дела по двум статьям. По завершении расследования суд, рассмотрев дела, приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы.

Приговор пока не вступил в законную силу.