Страховые компании перечислили воронежцам около 4 млрд рублей

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Страховые компании, работающие в воронежской области, подсчитали сколько денег они выплатили клиентам. За девять месяцев 2020 года эта сумма составила почти 4 млрд рублей. Об этом 9 декабря, сообщили в пресс-службе регионального отделения ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу.

Только в третьем квартале страховщики перечислили более 1,4 млрд рублей. В целом же львиная доля средств перечислялась по договорам ОСАГО – почти 2 млрд рублей. Отмечается, что воронежским водителям стало проще получить выплату за ущерб в ДТП, оформленном по европротоколу.

Кроме того, за девять месяцев страховые компании заключили более 1 млн договоров добровольного и обязательного страхования без учета обязательного медицинского. Основной вклад в формирование собранных премий в размере 9,6 млрд руб. внесли страхование жизни (34%), имущественное страхование (28%) и ОСАГО (24%).