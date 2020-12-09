В Воронеже школьники раздали прохожим письма с описанием подвига Семена Кривошеина

фото предоставлено управой Ленинского района

9 декабря в Воронеже прошли мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. Традиционно, главными действующими лицами этих торжеств стали школьники, которые на различных площадках продемонстрировали медиа-проекты с поздравлениями и рассказами о подвигах героев, интерактивные события, посвященные выдающимся землякам и зрелищные флешмобы.

Например, активисты молодежной организации Ленинского района «Новое поколение» на странице своей группы в соцсети «ВКонтакте» разместили видео-поздравление всем защитникам Отечества, где читали стихи собственного сочинения, исполняли тематические музыкальные произведения.

А старшеклассники из 13-й школы на улице Кривошеина раздавали прохожим письма, стилизованные под фронтовые треугольники, в которых собственноручно описали подвиги прославленного земляка – генерал-лейтенанта Героя Советского Союза Семена Кривошеина.

Кульминацией праздника стал флешмоб юнармейцев из 12-й школы «Звезда Героя» на Чижовском плацдарме. Ребята в форме Юнармии выложили макет красной звезды и выпустили в небо желтые и черные шары в честь живых и павших героев. Возложили венок к памятнику и прошли торжественным маршем, отдав воинские почести защитникам Воронежа.