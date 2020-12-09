Росреестр внес в ЕГРН границу между Воронежской и Саратовской областями

Завершилась работа по установлению границы между Воронежской и Саратовской областями: Центральный аппарат ФГБУ «ФКП Росреестра» внес соответствующие сведения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Как рассказала руководитель воронежского управления Елена Перегудова, это было необходимо для уточнения местоположения ранее учтенных земельных участков, сокращения земельных споров и с целью вовлечения в экономический оборот неиспользуемых земель.

Схему границы в электронном виде направили в Центральный аппарат после положительного заключения экспертной комиссии Росреестра по осуществлению государственной экспертизы землеустроительной документации. Работа эта проводилась в течение нескольких лет.

К этому моменту в ЕГРН уже есть границы с Ростовской, Курской, Липецкой и Тамбовской областями. Продолжается подготовка документов по описанию местоположения границы между Воронежской и Волгоградской областями, а также между Воронежской и Белгородской областями, для направления их на государственную экспертизу в Росреестр.