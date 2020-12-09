В Воронеже снова закрыли часть виадука на улице 9 Января

С неудобствами водителям придется мириться до конца недели. Фото: Аварии | ДТП | Воронежа.

В паблике "Аварии/ДТП/Воронежа" пользователь Кирилл Лыков разместил пост о том, что на виадуке на улице 9 Января перекрыли четыре полосы. Осталось при этом по одной для движения в каждую сторону.

В управлении информации мэрии подтвердили эту информацию. И сообщили, что на путепроводе обустраивают предшовную зону деформационных швов. Сначала для этого перекрыли две крайние полосы. Теперь наступила очередь еше четырех. Работы продлятся до конца воскресенья, 13 декабря. Исходя из этого, виадук полностью откроют 14 декабря либо вечером 13-го.

Напомним, мост на улице 9 Января полностью заменили за 11 месяцев. Движение на виадуке открыли 1 октября, а под ним - 29 ноября.