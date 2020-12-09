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Общество

Воронежская прокуратура проверит кондитерскую фабрику, не платившую зарплату сотрудникам

Предприятие задолжало 2,3 млн рублей своим работникам
Евгения ФРОЛОВА
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Деньги не отдавали даже тем сотрудникам, которые уже уволились

Деньги не отдавали даже тем сотрудникам, которые уже уволились

Фото: Ирина ШАБАНОВА

Прокуратура Воронежской области инициировала проверку по факту невыплаты зарплаты работникам кондитерской фабрики в Калачеевском районе. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 9 декабря.

Общая сумма долга уже составила 2,3 млн рублей. Уже установлено, что деньги не получали 56 работников с сентября 2020 года. Причем, кровно заработанные не отдавали и тем, кто уже написал заявление на увольнение.

К проведению проверки были также привлечены сотрудники государственной инспекции труда в Воронежской области.

По результатам будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на восстановление конституционных прав граждан, – пояснили в облпрокуратуре.