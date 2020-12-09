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Происшествия

Мошенник под видом полицейского лишил пожилую женщину 50 тысяч

За это он пообещал «отмазать» ее сына от уголовного срока якобы за ДТП
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Воронежской области все чаще на уловки мошенников попадаются пожилые люди. В полицию обратилась 84-летняя жительница областного центра. Поверив телефонному аферисту, она лишилась 50 тысяч рублей. Подробности сообщили в региональном главке 9 декабря.

Накануне днем пенсионерка находилась у себя дома. Ей позвонил неизвестный на стационарный телефон и, представившись сотрудником полиции, рассказал, что ее сын попал в ДТП. И чтобы избежать уголовной ответственности, нужно выложить определенную сумму денег. У испуганной женщины нашлось 10 тысяч рублей наличными и 40 тысяч на счету в банке. В назначенное время уже другой аферист подъехал к ее дому и забрал деньги. Только тогда пенсионерка, спохватившись, позвонила сыну. Оказалось, что ни в какую аварию он не попадал.

По факту стражи порядка возбудили уголовное дело. Сейчас начаты поиски лиц, причастных к преступлению.

Всего за минувшие сутки в области зарегистрировано 8 сообщений о мошеннических действиях и 8 хищений с банковских карт. Ущерб составил более 1 млн рублей.

Воронежские полицейские в очередной раз призывают жителей региона соблюдать бдительность, особенно людям пожилого возраста. Не верьте незнакомцам, которые звонят вам по телефону. Проверяйте сообщения, свяжитесь с родственниками, с банком.

Криминал