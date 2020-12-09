В Воронеже назовут лучших журналистов 2020 года

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В Воронеже готовятся назвать имена лучших мастеров медийного сообщества региона. Победители профессионального конкурса журналистов станут известны совсем скоро. Итоги подведут в рамках VIII Воронежского открытого медиафорума 16-18 декабря.

В таком формате конкурс пройдет впервые. Организатором его выступил областной дом журналистов. Известно, что он будет состоять из нескольких онлайн-этапов.

Список претендентов на участие в финальном отборе определят на открытом голосовании. Оно пройдет в тематических социальных сетях. По итогам станет известно, кто из региональных «акул пера» и из каких изданий вышел в финал. Окончательное решение примет экспертный совет медиафорума.

Лучших будут выбирать в пяти номинациях. Самого боевого и инициативного журналиста станут чествовать «За активность в профессии». Работу в нескольких форматах, находчивость в коммуникации, жюри оценит в номинации «За мультимедийность в работе редакции». Также найдут настоящего «Человека-СМИ». Наконец, общественность узнает, кто «Лучший главный редактор СМИ года». Ну и, конечно же, не обойдется без специального приза. Его получит победитель номинации «Прорыв года в СМИ».

Имена победителей назовут на онлайн-церемонии закрытия медиафорума, которая пройдет 18 декабря.

Напомним, в этом году VIII Воронежский открытый медиафорум пройдет в онлайн-формате. На этой площадке обсудят развитие региональных СМИ и медиа структур журналисты, блогеры, администраторы групп в соцсетях. Эксперты поделятся наработками, как выжить в условиях коронакризиса и не потерять конкурентоспособность.

По словам организаторов, в скором времени появится более подробная программа мероприятия. Также можно ознакомится с данными о форуме на сайте - mediaforum36.ru. Или уточнить по телефону: +7 (473) 210-05-36.