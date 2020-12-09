Всероссийский Дед Мороз поздравит воронежских сирот и детей с синдромом Дауна

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронеж по обыкновению вошел в маршрутный лист пятого «Путешествия Деда Мороза». И хоть в юбилейное благотворительное путешествие из-за ситуации с коронавирусом пройдет в режиме онлайн из специальной столичной телестудии (в этом году помогать Деду Морозу творить добрые дела будет ведущий вечерних новостей на НТВ Игорь Полетаев), подарки ребятишкам доставят по-настоящему!

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга исполнит мечты написавших ему жителей Воронежа. Волшебник выбрал тех ребят, которые больше всех нуждаются в помощи и новогоднем чуде.

Дед Мороз и Игорь Полетаев познакомятся с ребятами из общественной организации инвалидов «Даун Центр», которая занимается социализацией ребятишек с этим синдромом. Здесь папы учат мальчиков заниматься хозяйством, а мамы учат девочек готовить, родители стараются максимально научить детей жить самостоятельно, ведь дети с синдромом Дауна такие же, как и все остальные. Яркий тому пример - сын председателя сообщества: параолимпиец, чемпион мира по спортивной гимнастике, выигравший около 20 медалей.

Также Деда Мороза ждет встреча в онлайн-формате с воспитанниками Мировского детского дома, в котором живут 30 детей в возрасте от 3-х до 18 лет. Зимний волшебник и его помощники приготовили для ребят подарки и игрушки. Их доставят в Даун-центр и Мировский детский дом волонтеры.

Напомним, во время ежегодного благотворительного путешествия Дед Мороз помогает тем, кто особенно нуждается в новогоднем чуде и волшебных подарках: детям с особенностями в развитии и заболеваниями, ребятам, оставшимся без попечения родителей, семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Всего за четыре года больших путешествий Дед Мороз проехал 51 000 километров – от Владивостока до Калининграда, посетил около 330 детских социальных учреждений и 300 многодетных и малообеспеченных семей и подарил 500 тонн подарков.

За путешествием Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга можно будет следить в эфире и социальных сетях. В 2020 году благотворительная акция охватывает 36 населенных пунктов: Сахалин, Владивосток, Якутск, Новосибирск, Абакан, Кызыл, Улан-Удэ, Барнаул, Челябинск, Тюмень, Екатеринбург, Саратов, Самару, Пермь, Чебоксары, Ижевск, Казань, Саранск, Йошкар-Олу, Уфу, Нижний Новгород Сочи, Владикавказ, Симферополь, Элисту, Кизилюрт, Майкоп, Санкт-Петербург, Мурманск, Калининград, Сыктывкар, Петрозаводск, Воронеж, Химки, Красногорск и Москву.