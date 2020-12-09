В Воронеже директор фирмы попытался через суд украсть 103 миллиона рублей

Сотрудники прокуратуры Воронежа передали в Центральный районный суд уголовное дело в отношении директора ООО «НовТехПроМет». По версии следствия, руководитель этой организации пытался украсть 103 миллиона у ООО «Сфера Метиз». При этом сделать он это намеревался с помощью мошеннической схемы.

Начальник сделал фальшивые документы, якобы подтверждающие то, что у ООО «Сфера Метиз» накопился долг перед у ООО «НовТехПроМет» и подконтрольной ему организации – ООО НПФ «Арснаб». Как раз на эти 103 миллиона. Липовые документы он направил в Арбитражный суд Воронежской области, приложив их к соответствующему иску, поданному в феврале-марте 2018 года. Однако стражи порядка сумели эту аферу предотвратить.

Действия директора подпадают под ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.