В Воронеже прошли учения ФСБ по предотвращению террористического акта

По задумке, террористический акт планировался на базе филиала ПАО «Квардра». Командно-штабное учение организовал и провел Оперативный штаб (ОШ) в Воронежской области. Об этом сообщили в Управлении ФСБ региона 9 декабря.

В нем приняли участие все ведомства региона, которые входят в группировку сил оперативного штаба. Это – УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, УФСИН, ЮВ ЛУ МВД, ЦССИ ФСО. А также представители властей города и области.

Силовики отрабатывали эффективность приемов действующей системы оперативно-розыскных и административно-режимных мер по борьбе с терроризмом. А также совершенствовали свои навыки, на примере борьбы с угрозой.

Во время учений отрабатывали дополнительные меры по защите мирных граждан. Кроме того, проверяли готовность слажено действовать среди всех структурных подразделений.

– В результате принимаемых комплексных мер, в том числе регулярно проводимых учений, в Воронежской области создана и совершенствуется система антитеррористической безопасности населения и особо важных объектов, – прокомментировала официальный представитель УФСБ России по Воронежской области Ксения Лютая.