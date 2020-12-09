Этой зимой в Воронеже откроют 126 елочных базаров

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Действующая в Воронеже схема размещения нестационарных торговых объектов позволяет организовать 135 елочных базаров. В ходе аукционов было разыграно 126 мест. Соответственно именно такое количество официальных точек по продаже новогодних деревьев появится в городе с 19 по 31 декабря.

Елочный базар должен соответствовать типовому эскизному проекту, разработанному управлением главного архитектора. Вы его сразу узнаете по красочному оформлению и освещению. Место торговли должно занимать не более 20 кв.м. и быть огорожено.

Предпринимателям, торгующим елками, нужно установить вывеску с указанием режима работы и организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговлю. Официальный елочный базар отличается тем, что там сразу виден прейскурант, есть книга отзывов и предложений и средства пожаротушения. Продавец поможет с помощью мерной линейки выбрать нужный экземпляр и упаковать его.

Хозяин елочного базара обязан следить за прилегающей территорией и своевременно вывозить мусор. Продажа должна проводиться с учетом требований Роспотребнадзора. После 31 декабря или даже раньше предприниматели вывезут оставшуюся продукцию, оборудование и приведут место работы в надлежащее состояние.

Напомним, что в центре Воронежа стартовал монтаж главной новогодней елки.