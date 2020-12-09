В Воронеже маршрутка врезалась в столб

страница сообщества "Аварии/ДТП/Воронежа" в соцсети "Вконтакте"

В среду, 9 декабря, в Воронеже на Московском проспекте микроавтобус, следовавший по маршруту №125, врезался в столб. Авария произошла на пересечении с улицей Беговой. Фотографию с места событий опубликовали в сообществе «Аварии/ДТП/Воронежа» соцсети «Вконтакте».

Однако в городском ГИБДД, куда «Комсомолка» обратилась за подробностями происшествия, ответили, что сообщений об этом ДТП к ним не поступало. Вероятно, авария обошлась без пострадавших, поэтому водитель не стал вызывать полицию.

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