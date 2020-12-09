В Воронеже возложили цветы и венки в День Героев Отечества

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Этот праздник традиционно отмечают 9 декабря. Он посвящен тем, кто своим мужеством и героизмом заслужил звание Героев Отечества. Воронеж гордится своими земляками, которые стойко защищали город и страну, участвовали в боевых действиях.

Сегодня в честь Дня Героев Отечества в Воронеже возле Центра «Музей-диорама» состоялась торжественная церемония. Участники отдали дань уважения нашим соотечественникам – Героям Советского Союза, Героям России, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы. Они возложили венки и цветы у стелы «Город воинской славы». Об этом рассказали в мэрии 9 декабря.

В торжественном мероприятии приняли участие представители власти области и города, обеих дум, правоохранительных и силовых ведомств, ветеранских и общественных организаций, а также духовенства.

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В рамках празднования от городской администрации цветы возложили к братской могиле № 6 вице-мэр Сергей Глазьев и руководитель управы Левобережного района Вадим Башилов.

В этот торжественный момент оркестр Военно-воздушной академии исполнил траурный марш.

По традиции на мемориальном комплексе прошла траурная панихида по усопшим героям. Ее провели священнослужители воронежской митрополии.

В завершении церемонии над территорией Центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» грянул гимн Российской Федерации. Он торжественно звучал в исполнении оркестра. В это время маршем прошел почетный караул.

Напомним, Воронеж по праву называется Городом Воинской Славы. За бессмертные подвиги в годы Великой Отечественной войны двенадцать наших земляков получили звание Героев Советского Союза и пять стали полными кавалерами ордена Славы. Их имена увековечены на мемориальной стене площади Победы.