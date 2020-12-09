В Воронежской области ищут мужчину с плохой памятью

Фото поисково-спасательного отряда «Черноземье»

Волонтеры спасательного отряда «Черноземье» просят помочь в поиске 52-летнего мужчины, нуждающегося в медицинской помощи. Сергей Дацунов из села Хреновое Бобровского района ушел, когда родственников не было дома. Это произошло 6 декабря. С тех пор близким о нем ничего неизвестно.

Мужчина дезориентирован. Он перенес инсульт и с тех пор страдает потерей памяти. Он взял с собой документы и сумку.

Он мог направится в дом в Калачеевском районе, где проживал ранее.

Особые приметы: залысина, борода. Сергей Дацунов ростом 185 см, среднего телосложения.

В день исчезновения был одет в черную длинную шубу, черно-красные штаны и белые кроссовки с черно-белыми шнурками.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Сергея Дацунова, сообщите об этом: 8-960-131-97-08.