В Воронеже гражданский муж угнал у жены иномарку

Полицейские поймали «обидчивого» угонщика на съемной квартире в Воронеже. Фото: из архива «КП»

Полицейские раскрыли угон, совершенный в июле. Летом со двора многоэтажки на улице Владимира Невского Коминтерновского района угнали «Ниссан-Кашкай», принадлежавший 39-летней женщине. Автомобиль стоил около 570 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что накануне угона женщина рассталась с гражданским мужем. Причем разошлись они далеко не друзьями. Подозрения подтвердились - оказалось, что 36-летний мужчина угнал «Ниссан» и спрятал его у знакомого. Его задержали на съемной квартире в Воронеже. Бывший гражданский муж признался, что затаил на экс-супругу обиду. И решил таким вот образом отомстить за то, что она его бросила.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.