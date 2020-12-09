Лучшую пару Воронежа выбрали онлайн

В Воронеже подвели итоги ежегодного конкурса среди молодоженов «Рай в шалаше». Победителями на этот раз стали Владислав и Диана Шаровы. За них отдали свои голоса большинство воронежцев.

В этом году из-за эпидемии сам конкурс и голосование прошли онлайн – на сайте городского дворца культуры. Конкурсанты, а в финале состязались семь пар - в видеоформате рассказали об одном дне из жизни семьи, поделились любимым рецептом и показали свои таланты.

Победителей, семью Шаровых, определяло самое компетентное жюри – сами воронежцы. Владислав Шаров - курсант Военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, а Диана - будущая актриса.

Свадьба у ребят состоялась в августе прошлого года. Они завоевали сердца зрителей своей искренностью, теплотой отношений в семье, креативностью, творческим потенциалом и открытостью.

Кстати, третий год подряд победителями конкурса становятся молодожены из Ленинского района.