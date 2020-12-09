В Воронеже задержали автомобильного вора

Фото из архива КП Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские полицейские задержали мужчину, который взломал замок автомобиля и выкрал ценные вещи. Его «добычей» стали автомагнитола, аккумулятор и кошелек с 10 тысячами рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 9 декабря.

О краже правоохранителям сообщил 25-летний воронежец в сентябре. Он рассказал, что неизвестный ночью взломал его «десятку», стоящую на улице Моисеева.

Полицейские взяли на экспертизу следы пальцев рук, предположительно оставленных злоумышленником в салоне авто. Проверив по базе данных, выяснили, что хозяин отпечатков уже был судим. Это 38-летний житель областного центра, ранее попадавшийся в поле зрения стражей порядка за незаконный оборот наркотиков.

Подозреваемого задержали в Советском районе. Он признался в краже и пояснил, что похищенное уже успел сбыть, а деньги потратил на наркотики.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.