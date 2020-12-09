В 2020 году смертность в Воронеже на 35% превысила рождаемость

Как сообщил Воронежстат, с начала 2020 года в Воронеже смертность на 35% превысила рождаемость. За девять месяцев число воронежцев сократилось на 2594 человека.

Из-за эпидемии и ограничений в город практически не приезжают мигранты. Миграционный прирост 2019 года сменился миграционной убылью, которая составила 2471 человек.

Данные управления ЗАГСа говорят о росте разводов и сокращении количества зарегистрированных браков. За девять месяцев этого года расторгли брак 3357 пар, а поженились 4862. В сравнении с прошлогодними показателями число заключенных браков уменьшилось на 18,3%, а число разводов – увеличилось на 15,1%.