В Воронежской области осудят мужчину, избившего до смерти пенсионера

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд Панинского района рассмотрит уголовное дело 33-летнего местного жителя, забившего до смерти соседа. Расследование этого жуткого ЧП завершено. Обвинительное заключение подписано и материалы переданы в суд. Об этом сообщили в СУ СК по Воронежской области 9 декабря.

Как установило следствие, 27 мая 2020 года между обвиняемым и его 71-летним соседом в доме на улице Раздольная села Отрада произошла ссора. Злоумышленник не стерпел обидных слов от пенсионера и накинулся на него с кулаками. Он нанес «множественные удары по голове и лицу». Пожилому мужчине на следующий день вызвали скорую. Медики забрали его в больницу. Врачи констатировали внутричерепную травму. Через две недели пенсионер скончался.

Следователи возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Как рассказали в следственном управлении, сначала мужчина вину свою признал, но затем «по ходу пьесы» отказался от своих показаний.

Несмотря на это, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база – показания свидетелей, заключения судебных экспертов, протоколы следственных действий и другое. Это и помогло установить причастность мужчины к преступлению