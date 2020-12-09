В Воронеже задержали афериста, продавшего поддельные картины

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Воронежские полицейские задержали «картинного» афериста. Он два года скрывался от стражей порядка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 9 декабря.

В октябре 2018 года в правоохранительные органы обратился 36-летний мужчина и рассказал, что он стал жертвой мошенника. Причем своего же знакомого. Тот продал ему якобы «произведения искусства» за 390 тысяч рублей. Но после сделки потерпевший обратился к специалистам для искусствоведческого исследования. Эксперты установили, что полотна поддельные и никакой ценности не представляют. Только вот знакомого и след простыл.

Оперативники вычислили, что злоумышленник – 55-летний житель областного центра. Ранее он уже был судим за подобные аферы. Почувствовав, что от правосудия ему не уйти, мошенник ударился в бега. Вычислить его полицейские смогли по ориентировке. Они задержали мужчину на съемной квартире в Центральном районе.

Мужчина дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее воронежские полицейские задержали афериста из Краснодарского края. Он продал воронежцу поддельные монеты.