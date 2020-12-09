В Воронеже цирк-шапито распродает верблюдов, которых нечем кормить

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Сразу в нескольких воронежских группах соцсетей появилось объявление о продаже цирковых верблюдов. Новых владельцев животным ищет цирк-шапито «Алле», оказавшийся из-за эпидемии в тяжелом материальном положении.

Сообщается, что верблюдам – самкам 7 и 13 лет. Они выступали в цирке, дрессированы, знают команды, здоровы и состоят на учете в ветеринарной системе «Меркурий». Причина продажи – нехватка средств для содержания и покупки корма животным. Троих верблюдов цирк уже продал раньше.