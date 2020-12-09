Главный тренер воронежского «Факела» попал в восьмерку лучших в ФНЛ

С приходом Олега Василенко "Факел" стал играть лучше. Фото: с сайта ФК "Факел"

Эксперты ФНЛ включили главного тренера «Факела» Олега Василенко в число восьми лучших специалистов за период ноября-начала декабря. Они отметили прогресс нашей команды за это время.

Действительно, за период с 1 ноября по 5 декабря «Факел» набрал 13 очков — почти половину из того, что удалось наскрести за минувшие три (с августа по октябрь). В это время наша команды дважды побеждала соперников с разгромным счетом, что давненько за ней не замечалось. Но главное — у команды начала временами получаться достаточно симпатичная игра. Что дает повод для оптимизма на оставшуюся часть сезона. За Олега Василенко можно проголосовать на главной странице сайта ФНЛ.

Компания у Василенко солидная. В ней главный тренер «Нижнего Новгорода» Роберт Евдокимов. Команда под его руководством в ноябре- начале декабря набрала 19 очков из 24 возможных и довела беспроигрышную серию до 18 матчей. Почти так же здорово выступила «Алания» под руководством Спартака Гогниева — 18 очков и ни одного поражения.

По 17 очков в активе «Оренбург» Марцела Лички и «Велеса» Алексея Стукалова. Уральцы в этот период еще и обыграли прямого конкурента - самарские «Крылья Советов». А москвичи в последнем туре перед зимней паузой победили в дерби со столичным «Торпедо».

Кстати и наставники «Крылышек» Игорь Осинькин и «Торпедо» Сергей Игнашевич попали в восьмерку лучших. Их команды набрали за отчетный период 16 очков, но по-прежнему уверенно идут в четверке лидеров. А «СКА-Хабаровск» под руководством Сергея Юрана скакнул с 15 места на 7-е. Правда, в Воронеже дальневосточников опустили с небес на землю, разгромив 3:0.

Итоги голосования подведут в пятницу, 11 декабря.