В Воронежской области суточный прирост больных коронавирусом к 9 декабря достиг 380

фото правительства Воронежской области

В среду, 9 декабря, коронавирус в Воронежской области установил очередной рекорд. По данным оперативного штаба региона, в этот день зарегистрировано 380 новых случаев заболевания. Накануне суточный прирост составлял 379 человек. С начала эпидемии диагноз поставили 37711 жителям области.

От осложнений болезни в среду скончался 21 пациент. Общее количество жертв коронаврируса в регионе приближается к тысяче – 996 человек.

В списке выздоровевших прибавилось 554 человека. Всего победивших болезнь жителей региона – 35806.

В связи с ростом заболеваемости мэрия приняла решение отменить на Новый год все культурно-массовые мероприятия у главной елки на площади Ленина.