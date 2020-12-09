Нападающий, футболку которого высмеял блогер КраСава, ушел из воронежского «Факела»

Григорьев в "Факеле" себя найти не сумел. Фото: с сайта ФК "Факел"

В «Факеле» одним нападающим стало меньше. В клубе приняли решение о расторжении контракта с Максимом Григорьевым по соглашению сторон.

Любопытно, что недавно Григорьев стал объектом интереса со стороны известного в прошлом футболиста Евгения Савина, после окончания карьеры ставшего популярным в ипостаси блогера КраСавы. Точнее, внимание привлекла футболка Максима. На ней номер был просто написан маркером. Как потом пояснили в команде, во время матча со столичным «Велесом» футболку разорвали, а новую с подходящим номером оперативно найти не сумели. И только на второй тайм Максим вышел в нормальной амуниции.

Та самая футболка. Фото: со страницы Евгения Савина в Инстаграме.

Понятно, что не этот забавный казус стал причиной расставания с Григорьевым. Достаточно сильный футболист просто не нашел себя в «Факеле». Для форварда ноль голов за четыре месяца — показатель достаточно красноречивый, чтобы с ним расстаться.