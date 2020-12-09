Жительница Воронежа пожаловалась на собачников, выгуливающих своих питомцев у памятника Роману Филипову

Читательница «Комсомолки» Людмила пожаловалась в редакцию на антисанитарию у памятника герою России Роману Филипову, расположенного на территории школы №85, где учился Роман.

По словам женщины, рядом с образовательным учреждением расположена многоэтажка, территория которой благоустроена и огорожена, но местные жители выгуливают своих собак прямо у обелиска. Животные справляют нужду у венков, а одна гражданка даже прикармливает неподалеку бездомных собак. Старания школьного дворника по уборке территории в такой ситуации сводятся к нулю. В качестве действенной меры читательница предложила оградить памятник забором, чтобы животные не могли заходить на его территорию.

«Комсомолка» передала предложение читательницы в управу Коминтерновского района и администрацию школы №85, где пообещали принять меры.