Воронежская бригада скорой помощи вернула к жизни умирающего ребенка

Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает Фото: из архива «КП»

5 декабря в диспетчерскую службу скорой помощи позвонила женщина и сообщила, что ее ребенок задыхается. На вызов срочно выехала бригада детской реанимации. К моменту прибытия врачей пациент находился в состоянии клинической смерти. Медики немедленно приступили к реанимации. Благодаря грамотным и профессиональным действиям врачей юного пациента удалось вернуть к жизни.

После этого ребенка с матерью отвезли в больницу. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

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