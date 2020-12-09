В ночной аварии на улице 45-ой Стрелковой дивизии в Воронеже пострадали два человека

В Воронежской области за сутки зарегистрировано 101 ДТП, из них в областном центре – 73, на федеральных трассах - 7, в районах области – 21. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек.

В два часа ночи 9 декабря на пересечении улиц Солнечная и 45-ой Стрелковой дивизии произошла авария. 35-летний водитель «Хендэ Солярис», двигаясь со стороны улицы Антонова-Овсеенко, столкнулся со стоящим на запрещающий знак светофора «Тойота Ленд Крузер 200» под управлением 36-летнего жителя Воронежа.

В результате ДТП водитель «Хендэ» и его пассажир - 33-летний воронежец получили травмы и попали в больницу.

Полицейские проводят проверку для установления всех обстоятельств аварии.