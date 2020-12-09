В Воронеже за ночь ликвидировали порыв на водопроводе на улице Владимира Невского

фото Павла Желтова, ООО "РВК-Воронеж"

Аварийные бригады водоканала смогли оперативно отремонтировать участок водопровода на улице Владимира Невского. Порыв возник на трубе диаметром 500 мм. По нормативам на ремонт такой трубы отводится больше 12 часов, но рабочие устранили неполадку за ночь 9 декабря.

- В час ночи бригада Павла Желтова «докопалась» до места повреждения, а в два уже поставили муфту, - рассказали в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж». - При 12 градусном морозе, по колено в воде, чтобы не перекрывать полностью, и подавать воду хотя бы на первые этажи и в котельные.

К 2.50 среды по трубам в дома воронежцев пустили воду.