Жительница Воронежской области чуть не замерзла, оказавшись ночью на улице в одной рубашке

Столбик термометра показывал -17 Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Около двух часов ночи на улице 3-го Интернационала в Бутурлиновке сотрудники местного отдела ГИБДД заметили одиноко бредущую пожилую женщину. Из одежды на ней была только тонкая рубашка, а в этот момент термометр показывал 17 градусов мороза! Полицейские посадили пенсионерку в машину и попытались выяснить, как она в таком виде оказалась на улице. Но 80-летняя женщина находилась в шоковом состоянии и не смогла отвечать на вопросы. Позже инспекторы установили, что пенсионерка проживает одна в доме.

Полицейские отогрели женщину, привезли ее домой и вызвали врачей скорой помощи.

- Убедившись, что здоровью старушки ничего не угрожает, и теперь она находится под присмотром родственников, госавтоинспекторы отправились на службу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.