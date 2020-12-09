Жительницы Воронежа могут больше не выбрасывать порванные капроновые колготки и чулки

Век капрона недолог Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Как известно, век капроновых колготок недолог: одно неосторожное движение, зацепка и – в ведро. А ведь капрон один из самых долгоразлагаемых в природе материалов (как и пластик) и перерабатывать его человечество пока не научилось. Остается лишь одно: либо отказаться от использования этого элемента одежды, либо найти альтернативу его утилизации. И в Воронеже ее нашли! С 9 декабря капроновые колготки в любом состоянии (но обязательно – в чистом виде) принимают в воронежском экоцентре «Зеленый дом»

- Мы отправим колготки нашим мастерицам, которые из них сделают что-то очень красивое, а что конкретно, мы покажем потом, - рассказали экологи.

Капрон принимают по адресу: улица Львовская, 46, в отдельном от других вещей и вторсырья пакете.