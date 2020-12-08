Воронежский "Буран" вырвал победу у "Рязани", проигрывая 0:2

Первый матч выездной серии получился у "Бурана", так сказать, духоподъемным. Настроение у хоккеистов всегда поднимается, когда удается переломить ход неудачно складывающегося игры в свою пользу. И в Рязани случилась именно такая история.

Первая половина матча складывалась в пользу хозяев площадки. Они два раза удачно действовали в большинстве - сначала на 10 минуте отличился Кирилл Лебедев, а на 34-й его почин поддержал Станислав Кондратьев.

Тут-то хоккеисты "Бурана" и проснулись. Еще до конца второго периода удалось забросить первую ответную шайбу - это сделал Андрей Демидов на 38 минуте. И он же поставил точку в розыгрыше большинства на 55-й - 2:2. Ну а ближе к середине овертайма победу "Бурану" принес точный бросок Александра Чиглинцева. А ассистировал ему герой встречи Демидов - 3:2.

"Буран" набрал два очка, всего их у "ураганных" стало 20. Несмотря на победу, "ураганные" пока занимают лишь 24 место из 26 возможных.

Впереди у "Бурана" матч с воскресенским "Химиком" 10 декабря. Подмосковная команда сейчас идет на шестом месте, имея в активе 36 очков. Игра начнется в 18.30.