Воронежцам предлагают в старом году избавиться от электрохлама

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежские экологи предлагают горожанам оставить все лишнее в прошлом году, избавившись от старых отработавших свое электроприборов. В воскресенье, 13 декабря, у центрального входа в парк «Алые паруса» пройдет экологическая акция «Электрозима». Все желающие смогут принести старые телевизоры, устаревшие компьютерные и системные блоки, мониторы, проводные или мобильные телефоны, музыкальные плееры, центры, фены, плойки, щипцы, пылесосы, электрочайники, блендеры и другая мелкая бытовая техника, зарядки. Этот электрохлам передадут ООО «ГлетГрупп» для дальнейшей утилизации.

- Не принимаем всё, что вставляется в технику: лампочки, диски и кассеты, картриджи, - уточнили организаторы акции. - Помимо мелкогабаритной техники мы будет принимать использованные батарейки.

Вся техника и батарейки, собранные на акции отправятся на переработку в Ярославль на завод НЭК - инновационный перерабатывающий завод в Ярославле.

Здесь же с 11 до 13 часов будет работать зона шеринга (обмена вещами), буккроссинг и новогодний базар.