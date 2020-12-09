Воронежский заповедник рассказал, как будет работать на новогодних каникулах

Экскурсионные объекты придется изучать самостоятельно Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Администрация Воронежского заповедника утвердила график работы на новогодние праздники. В течение каникул воронежцы смогут посетить центральную усадьбу и экскурсионные объекты, но только самостоятельно: массовые мероприятия из-за эпидемии под запретом.

Нерабочими будут только три дня: 31 декабря, 1 и 7 января. В остальное время – до 11 января - режим работы будет следующим:

Музей природы, Бобровый городок, экотропа Черепахинская – с 9:00 до 17:00.

Музей пожаров – 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00.

Билеты на все экскурсионные объекты можно приобрести в кассе административно-туристического комплекса (здание Музея природы) – наличный и безналичный расчёт; в терминале на территории Бобрового городка – только безналичный расчёт. Льготные билеты выдаются только в билетных кассах.

В заповеднике напомнили об обязательном использовании маски и соблюдении социальной дистанции при посещении. При входе всем посетителям измеряют температуру.