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Общество

Мэрия Воронежа заключит контракты с проверенными перевозчиками на пять лет

В 2020 году муниципальные власти и частные компании, обслуживающие маршруты общественного транспорта, закупили 200 новых автобусов
Олег КУЗНЕЦОВ
Вадим Кстенин провел еженедельное заседание рабочей группы с руководителями компаний-перевозчиков.

Вадим Кстенин провел еженедельное заседание рабочей группы с руководителями компаний-перевозчиков.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мэрии состоялось очередное заседание рабочей группы с руководителями компаний-перевозчиков. Его проводил глава города Вадим Кстенин. Идея таких еженедельных встреч исходит именно от него. Мэр в свое время распорядился наладить прямые контакты профильного подразделения мэрии с руководителями транспортных предприятий, ГИБДД и представителями общественности в вопросах обсуждения транспортной реформы.

В ходе заседания заместитель руководителя управления транспорта Максим Захаров доложил, что во время еженедельных внутренних заседаний рабочей группы приняли несколько важных решений. Одно из них связано с продлением старых контрактов с перевозчиками и заключением новых. Для сохраняемых маршрутов срок соглашений составит пять лет. Для тех, которые изменяют или вводят для замены ликвидируемых – один год (читайте далее)