Мэрия Воронежа заключит контракты с проверенными перевозчиками на пять лет

Вадим Кстенин провел еженедельное заседание рабочей группы с руководителями компаний-перевозчиков. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мэрии состоялось очередное заседание рабочей группы с руководителями компаний-перевозчиков. Его проводил глава города Вадим Кстенин. Идея таких еженедельных встреч исходит именно от него. Мэр в свое время распорядился наладить прямые контакты профильного подразделения мэрии с руководителями транспортных предприятий, ГИБДД и представителями общественности в вопросах обсуждения транспортной реформы.

В ходе заседания заместитель руководителя управления транспорта Максим Захаров доложил, что во время еженедельных внутренних заседаний рабочей группы приняли несколько важных решений. Одно из них связано с продлением старых контрактов с перевозчиками и заключением новых. Для сохраняемых маршрутов срок соглашений составит пять лет. Для тех, которые изменяют или вводят для замены ликвидируемых – один год (читайте далее)