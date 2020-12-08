В Воронеже таксист врезался в "Тойоту": двое раненых

Судя по всему, раненый водитель работал таксистом. Фото: кадр с видео

Во вторник, 8 декабря, у дома № 65 на улице Солнечной произошла авария. По данным полиции, "Хендай-Солярис", которым управлял 35-летний мужчина, ехал со стороны улицы Антонова-Овсеенко в направлении Московского проспекта, и на перекрестке врезался в остановившуюся на красный свет "Тойоту Ленд Крузер".

36-летний водитель "Тойоты" в аварии не пострадал. А вот мужчина, руливший "Хендаем", и его пассажир получили травмы. У водителя ушиб головного мозга. Его отвезли в больницу. У пассажира - рваная рана голени. После оказания первой помощи его посчитали возможным отпустить домой.

Видео ДТП разместили в соцсети. На нем видно, что на "Хендае" размещены надписи одной из воронежских служб такси. По всей видимости, мужчина, попавший в больницу, подрабатывал частным извозом.