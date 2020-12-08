В Воронеже рестораторы попросили о поддержке губернатора

Рестораторы внесли свои предложения, как сохранить воронежские кафе и рестораны в нынешних условиях. Фото: из архива «КП»

22 представителя известных в Воронеже ресторанов и кафе отправили открытое письмо к губернатору Александру Гусеву. В нем бизнесмены утверждают, что из-за коронавирусных ограничений их выручка упала на 40, а у кото-то даже на 50 процентов. В то же время закупочные цены на продукты взвинтили на 15%. Чтобы не вылететь в трубу, предприниматели попросили главу области принять несколько антикризисных мер.

Большая их часть касается снижения налоговой нагрузки на предприятия общепита и рестораны. Также предприниматели предлагают смягчить ответственность за нарушение «ковидных» запретов, умерить аппетиты производителей масок и перчаток, снизить отчисления по авторским правам на музыку. А также поощрять предприятия, четко соблюдающими новые правила работы, и ввести представителя сферы ресторанного бизнеса в региональный штаб по противодействию коронавирусу.

Напомним, в июне рестораторы обращались к мэру Вадиму Кстенину с предложением упростить согласование возможности работы летних веранд и отменить арендную плату.