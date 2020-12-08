Воронежские школьники по желанию могут перейти на дистанционное обучение

С индивидуального "дистанта" в любой момент можно вернуться к обычному формату обучения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В региональном департаменте образования, науки и молодежной политики напомнили о возможности для школьников перейти на дистанционное обучение не вместе со всеми одноклассниками, а индивидуально. К примеру, это можно сделать при хроническом заболевании у ребенка или члена его семьи, если среди близких родственников есть медики или те, кто недавно вернулся из-за границы.

В этом случае программу обучения составляют в школе, там же определяют механизм контроля успеваемости. Можно договориться встречаться с учителями для контрольных работ либо иного способа проверки знаний раз в месяц, либо еще реже.

В департаменте отметили, что в этом случае ребенку много придется заниматься самообразованием (естественно, под контролем родителей). Учителя не смогут уделить ему столько же внимания, сколько другим, по понятной причине, - они заняты обычной работой в школах. К тому же дополнительная оплата подобных индивидуальных занятий не предусмотрена. Понятно, что теоретически о них можно договориться дополнительно.

Кроме того, школьники могут в любой момент вернуться к обычной системе обучения.

Такая возможность особенно актуальна в условиях постоянно повышающегося числа заболеваний коронавирусом, - печальные суточные рекорды фиксируются каждый день.