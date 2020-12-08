В Воронеже заработал второй открытый каток

Кататься можно весь день с 30-минутными перерывами. Фото: Каток ЛЁД Воронеж, ВКонтакте.

Во вторник, 8 декабря, заработал второй каток под открытым небом в Левобережном районе в парке «Алые Паруса» (улица Арзамасская, 4д, остановка общественного транспорта «Арзамасская»). Покататься там можно с 10.00 до 12.30, с 13.00 до 15.30, с 16.00 до 18.30 и с 19.00 до 21.30. 30-минутные перерывы делают для очистки и заливки льда.

Вход на каток платный, за 2,5 часа катания с взрослых берут 150 рублей (за ту же сумму можно взят напрокат коньки), с детей - 100.

Напомним, ранее открытый каток заработал в Центральном парке, больше известном в народе как «Динамо». Условия катания там те же, что и в «Алых Парусах».