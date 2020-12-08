Под Воронежем парень забил молотком пенсионера, не вернувшего долг его матери

В Борисоглебском районе задержали парня, забившего молотком соседа-пенсионера.

Кровавая драма случилась на днях в селе Петровское. В одном из домов обнаружили тело 65-летнего мужчины.

Как выяснили правоохранители, поздним вечером 5 декабря 2020 соседи - мать с 18-летним сыном пришли к пенсионеру требовать деньги, которые некоторое время назад тот занял у женщины. Сосед долг возвращать не собирался, поэтому решил выставить из дома кредиторов. Им такое отношение не понравилось, в ходе конфликта парень избил пенсионера ногами, а потом найденным в доме молотком. Согласно предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы.

За убийство молодому человеку грозит до 15 лет заключения.