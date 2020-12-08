В Воронеже вручили Исаевскую премию-2020

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7 декабря в Воронеже вручили Исаевскую премию. Лауреатом в 2020-м стал писатель Михаил Калашников.

В творческом багаже молодого автора рассказы и повести, посвященные разным периодам отечественной истории минувшего века. Он старается изображать людские судьбы на фоне грозных и житейских событий прошлых лет. Его проза, написанная в реалистичном ключе, продолжает традиции русской классической литературы. Исаевская литературная премия присуждается молодым литераторам Воронежского края ежегодно.