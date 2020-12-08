В Воронеже состоится VIII открытый медиафорум

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Воронежский медиафорум стал уже традиционным. На этой масштабной профессиональной площадке встречаются представители медиасообщества, обменивают опытом, мнениями, а затем привносят в свою работу что-то новое, современное. Он пройдет с 16 по 18 декабря в формате онлайн.

Из-за пандемии коронавируса многое поменялось в привычном образе жизни людей – самоизоляция, «удаленка», запрет на массовые мероприятия. Можно сказать, что 2020 год стал точкой отсчета новой реальности. Медиасфера тоже претерпела изменения. В форс-мажорных условиях от чего-то пришлось отказаться, например, при освещении новостной повестки. А какие-то новшества, наоборот, воплотились в жизнь. Актуальность приобрели интернет-форматы. Изменения коснулись и рекламного аспекта СМИ. В любом случае это бесценный опыт, которым можно поделиться с коллегами. Это реально сделать на VIII Воронежском открытом медиафоруме.

Его организаторами выступили правительство Воронежской области, общероссийская общественная организация Союз журналистов России и Областной Дом журналистов.

Как пройти регистрацию?

Мероприятие проводится с определенными целями. Его задача – рассказать о новых направлениях в профессиональном и личностном развитии журналистов, дать новые возможности и реальные инструменты. В этом году в представители медиа обсудят важность мультимедийности, а также главные моменты, с помощью каких инструментов региональные СМИ смогут добиться конкурентоспособности.

Как живут СМИ в новой реальности? Это одна из ключевых тем в работе медиафорума. С 16 по 18 декабря журналисты и представители госорганов, работающих со СМИ, могут поучаствовать в онлайн-конференциях, повысить актуальность своих знаний на тренингах и мастер-классах. На медиафоруме смогут найти много интересного также представители сообществ в соцсетях, блогеры, администраторы пабликов и телеграм-каналов.

Своими мнениями поделятся региональные и федеральные эксперты. Они расскажут о новых продуктах и форматах на медиарынке, как работать СМИ в условиях коронакризиса, а также о новых каналах распространения информации.

Завершит мероприятие VIII Воронежского открытого медиафорума церемония закрытия. На нем объявят победителей профессионального конкурса.

Подробную информацию о программе опубликуют отдельно. Можно будет с ней ознакомиться на официальном сайте – mediaforum36.ru. Тел. +7 (473) 210-05-36.