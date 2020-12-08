На ремонте воронежского театра кукол сэкономят 900 тыс рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

7 декабря определили подрядчика, который займется капремонтом воронежского театра кукол. По данным портала госзакупок, на контракт, начальная (максимальная) стоимость которого стартовала с суммы 89,7 млн рублей, претендовали две компании. Одна предложила выполнить работы на 400 тыс дешевле, другая - на 900 тыс меньше. Она и выиграла контракт.

За 88,8 млн рублей подрядчик должен отремонтировать фасад и кровлю здания, установить электрообогрев кровли и водостоков, а также отопление. Срок окончания работ - до 31 августа 2021 года.