Воронежцам покажут выставку фотографий, снятых спасателями на пожарах

В Доме журналистов открывается выставка «Дорогами огня», посвященная 30-летию МЧС России. Экспозиция составлена из снимков фотографа пресс-службы ГУ МЧС России по Воронежской области Кирилла Ионина.

С 2014 года Кирилл снимает работу пожарно-спасательных подразделений, зачастую там, куда не пускают журналистов по соображениям безопасности. Техногенные и лесные пожары, возгорания в жилых домах, работа профессиональных пожарных и добровольцев. Часть фотографий была сделана этой, тяжелой для пожарных, осенью. Кадры передают все напряжение опасной и тяжелой работы пожарных.

Фотовыставку из 30 работ можно посмотреть в Домжуре до конца декабря. Вход бесплатный. Посещение по предварительному согласованию по телефону: 210-05-36.