Под Воронежем реконструкцию Дворца Ольденбургских теперь планируют завершить к лету 2022 года

Окончание реставрации Дворца Ольденбургских сдвинули еще на год. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Во вторник, 8 декабря, губернатор Александр Гусев провел совещание по поводу реконструкции Дворца Ольденбургских в Рамони. На нем о несколько изменившихся планах работ рассказал руководитель департамента строительной политики области Сергей Потапов.

По словам Потапова, реставрацию помещений, окон и дверей второго и третьего этажей дворца закончат летом 2021 года. Кроме того, в следующем году строители закончат монтаж внутренних инженерных сетей и системы автоматического пожаротушения. Осенью 2021-го собираются начать реставрацию и воссоздание входа северного фасада дворца.

В 2022 году планируют завершить реставрацию первого этажа, парадной лестницы и центрального входа, а также фасадов и балконов. А окончательно реконструкцию планируют закончить летом этого года. Напомним, этим летом сообщали о намерении закончить работу и открыть для посетителей первый этаж в 2021-м.

Губернатор поставил задачу во время всех реставрационных работ оставить дворец открытым для посетителей.