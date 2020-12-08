Родители воронежских школьников пожаловались на холодный класс

Родители школьников, посещающих школу № 60, расположенную на Ленинском проспекте,109, пожаловались на условия, в которых вынуждены учиться их дети:

- Температура в кабинете №4 не превышает 17 градусов. Угловой кабинет: из окон дует, полы застелены ДСП. Дети в возрасте 11 лет вынуждены сидеть в этом классе 6 уроков (сегодня сидели в куртках). На вопрос родителей, когда будут приниматься меры по улучшению условий содержания детей, завуч не смогла дать точный ответ, была уклончива. А директор вообще отказалась выйти и пообщаться с родителями, сославшись на занятость. Мы и наши дети оказались заложниками якобы безвыходной ситуации, свободных классов нет. В условиях пандемии, когда учебный процесс и так под угрозой дети не могут полноценно заниматься.

Такой крик о помощи воронежцы разместили в соцсети, в паблике «Типичный Воронеж». Городское управление образования на обращение отреагировало. Вот как прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии:

- В школе соблюдается температурный режим, предписанный нормами СанПин, температура учебных помещений должна быть не ниже 18 градусов. Но от родителей одного из классов, кабинет которого является угловым, поступают жалобы, что дети мерзнут. Класс будет переведен в другое помещение, а систему отопления этого дополнительно проверит слесарь.

В мэрии также добавили, что в следующем гожу в этом кабинете планируется провести замену окон на пластиковые.