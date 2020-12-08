В Воронеже определили самые дорогие вакансии декабря-2020

В период коронакризиса, когда многие потеряли работу, хорошие вакансии на вес золота. Но приличное место все же можно найти. Рейтинг привлекательных предложений работодателей представил портал Superjob.

По данным аналитиков, в декабре самую высокую зарплату в Воронеже предлагают ведущему программисту «1С» - 150 000 рублей.

На втором месте медицинский представитель косметических препаратов - от 100 000 руб.

Третью строчку в топе занимает вакансия руководителя отдела продаж компании, работающей в сфере страхования транспортных перевозок, работодатель предлагает 100 000 руб в месяц.

На четвертом месте рейтинга вакансия программиста «1С» - с возможностью заработка 80-90 тыс руб.

Зарплату 70 000 руб предлагают нейропсихологу.