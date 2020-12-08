В Воронеже восстановили снесенную грузовиком стелу "Песчаный лог"

Так выглядит восстановленная стела, Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

На улице Матросова Ленинского района восстановили мемориальную стелу "Песчаный лог".

- Эту работу проводили сотрудники комбината благоустройства Ленинского района. Деньги на нее пошли из муниципальной казны, - рассказали в управлении информации мэрии Воронежа. - Расходы на восстановление знака, составившие 132 тысячи рублей, взыщут с водителя грузовика, устроившего ДТП.

Напомним, стела была снесена 30 июня грузовиком Scania, в аварии никто не пострадал. Причем в 2018 году памятный знак уже сбивала "Тойота". Его восстановили к 9 мая 2020 года. Простоял он тогда чуть больше полутора месяцев.

Стела после ДТП 30 июня. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Справка "КП"

Мемориальный комплекс "Песчаный лог" создали в 1975 году на месте расстрела фашистами 452 местных жителей, среди которых было 35 детей. Случилась эта страшная трагедия в августе 1942 года. Стела находится перед въездом на мемориальный комплекс. Весит она 2,5 тонны. Длина памятного знака 5 метров, высота 4 метра.