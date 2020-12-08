Ищут водителя, сбившего под Воронежем 28-летнюю женщину

Сотрудники ГИБДД просят помощь в поиске виновника аварии, в которой пострадала женщина. ДТП произошло 7 декабря около 19.30 на 538-м километре М-4 «Дон» в Новоусманском районе.

На дороге обнаружили раненую 28-летнюю женщину. Пострадавшую, она оказалась жительница Нижегородской области, отправили в больницу.

По данным полиции, дама переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

Сотрудники Госавтоинспекции просят помощи в установлении личности виновника аварии. Если вы располагаете необходимой информацией, сообщите в дежурную часть по телефонам 8 (4732) 269-61-02 или 02.